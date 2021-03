Připadáme si jako v Kocourkově. Tak mluví starosta Malého Beranova Martin Zach o železniční zastávce v obci s nejmenším katastrem na Jihlavsku. Ta je nově zrekonstruovaná, domeček má opravenou střechu, novou omítku a jsou tam LED lampy. Ale přístup k ní je značně komplikovaný.

Zastávka v Malém Beranově je krásná, ale pro místní obtížně přístupná. | Foto: Deník/Martin Singr

„Lidé tam odjakživa chodili cestou od řeky, ale museli přejít trať. A to není podle správy železnice bezpečné. Proto je na cestě zátaras a na zastávku se má chodit od Helenína,“ vysvětlil starosta. „Abychom dodržovali předpisy, musíme dojet městskou hromadnou dopravou do Helenína, přejít pole, dojít na vlakovou zastávku Malý Beranov a odtud můžeme jet vlakem. To je absurdní,“ kroutil hlavou.