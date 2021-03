V noci z 1. na 2. března rozhodla vláda o dočasném zrušení zkoušek v autoškolách. To přineslo komplikace hned na ředě místech Vysočiny

Autoškola v době koronaviru. Ilustrační foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Dělala jsem jízdy každý den, abych měla autoškolu hotovou co nejdřív, protože mám malou dceru, potřebuju jezdit do práce a řešit další věci. Teď ale kvůli nařízení vlády musím čekat, a to mi přináší komplikace, postěžovala si Kristýna Bartoňová z Humpolce.