Z vlastní zkušenosti ví, že téma hazardu je málo diskutované či až tabuizované. „V dnešní době je vlastně jednodušší přiznat, že beru drogy, než přiznat, že jsem gambler. Přitom závislost, ať už na drogách či na hazardu, je nemoc jako každá jiná a je třeba se jí zabývat a mluvit o ní,“ vysvětlila sympatická žena.

Trápí jí i názory, že si za svoji závislost lidé můžou sami. Tak to totiž prý není. „Dříve jsem se snažila vysvětlovat, jak to funguje v mozku a tak dále, že si za to nikdo sám nemůže. Postupně jsem však zjistila, že některým lidem zkrátka něco vysvětlit nelze,“ řekla zklamaně. Naštěstí má podporu v manželovi, v odreagování jí pomáhá kůň, pes, rodina, přátelé a také kolegové. Ti jsou v poradnách v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě a ve Žďáru nad Sázavou.

Přestože začátky Poradny nebyly loni vzhledem k propukající pandemii jednoduché, podařilo se unikátní projekt Oblastní charity Jihlava, Oblastní charity Třebíč a Kolpingova díla ČR rozjet. A získat klienty, kteří se schází s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc. Informaci a podporu mohou dostat i rodiče, partneři a blízké osoby závislých. „Do budoucna doufám, že se zmírní předsudky, stigmata a odsuzování závislých osob, a i obecně osob s duševním onemocněním,“ uvedla závěrem Michaela Bartoňová.