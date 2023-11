Instalaci závor potvrdila Deníku Renata Maierl za Kaufland. Bude to v příštím roce. „Konkrétní termín zatím ještě nemůžeme sdělit,“ dodala. Zákazníkům se to příliš nelíbí. Například Eva Janů novinku považuje za zbytečnou. „Snad nikdy jsem neviděla člověka, co by nechal auto u Kauflandu a šel na MHD. Akorát tu budou fronty a u výjezdu se budou povalovat stovky lístků,“ pokrčila rameny zákaznice. Parkoviště je podle ní dost velké a místo tam vždy je. Naopak vyjet je ve špičce podle ní oříšek a tento stav závora ještě zhorší. Ke změnám možná dojde i na opačném konci města.