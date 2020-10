O novince, že stavební úřad vydal povolení k demolici stadionu, informovaly včera facebookové stránky Horácké multifunkční arény. Právě ta vyroste na jeho místě.

Pozornost je nyní upřena na dokončení projektu vestavby šaten pod malým zimáčkem, které budou sloužit po dobu výstavby arény. „Vestavba šaten bude stavebním výstřelem celé akce,“ stojí na facebooku s tím, že se realizace plánuje na přelom jara a léta příští rok.

Co se samotné demolice stadionu týká, původní předpoklady hovořily o tom, že by se bourat mělo začít na konci příštího roku. Sezonu 2023/24 by už měl zahájit klub HC Dukla Jihlava v nové hale.