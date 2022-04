Zkušenosti s takovými omyly má i starosta Bohuslav Fiala. „To je běžné, že lidé zastavují a ptají se, kde je tato firma? No, tuto firmu, tu neznám, aha, vy máte Ždírec nad Doubravou, to je o padesát kilometrů dál,“ popisuje typickou příhodu.

Jednou se mě u autobusové zastávky ptali, tuším, skauti, kterým směrem je Bílek. To jsem věděl přesně, párkrát jsem tam byl a to je u Ždírce nad Doubravou. Vedoucí hodně zbledl, protože bylo navečer a dostat se autobusem do Ždírce nad Doubravou bylo téměř neřešitelné. Už si ale nepamatuji, jak to tehdy dopadlo," uzavírá starosta.