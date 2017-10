Zdravé jádro ČSSD volalo po radikálních změnách

Jihlava – Národní barvy, hudba, delegáti sedící na pódiu a velký nápis XXI. sjezd Česká radost. Mohlo by se zdát, že se v sobotu večer v jihlavském Domě kultury a odborů přenesli do minulého století, kdy se sjezdy jedné povolené strany konaly každých několik let. Diváci a porota tak ale symbolicky na výročí založení Československé republiky zakončili Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.