V nabídce zůstávají papírové časové přestupní jízdenky na 24 hodin a 60 minut. Novinkou je lístek, který bude platit půl hodiny a také je na něj možné přestupovat. „Nahrazuje dříve používanou nepřestupní papírovou jízdenku na neomezený počet zastávkových úseků. Pro cesty MHD na krátké jízdy je nadále zachována možnost pořízení nepřestupní papírové jízdenky do čtyř zastávkových úseků,“ vysvětlil šéf dopravního podniku Radim Rovner.

Děti stále za dvě koruny denně

V novém tarifu se podařilo zachovat výrazné slevy pro školáky. „Dětem nezdražujeme vůbec, studentské jízdné a celoroční předplatitelské kupóny zvýší cenu jen asi o šest procent,“ řekl jihlavský radní pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal. Naopak seniorům se roční jízdné zdražilo výrazně, ze sto dvaceti na tři sta pětašedesát korun.

Od neděle nebude možnost cestovat se starými jízdenkami. Od pondělí druhého května bude možné vyměnit si je za nové, a to na předprodeji jízdenek na náměstí nebo v sídle Dopravního podniku na Brtnické ulici. Čas mají cestující až do konce roku. „Bude výhodnější pár týdnů s výměnou počkat a vyhnout se tak případným frontám, které se mohou tvořit bezprostředně po druhém květnu,“ poradil Rovner.

Během května, ne však hned od prvního, bude také spuštěna dlouho slibovaná možnost platit ve voze platební kartou, mobilem nebo hodinkami. To bude možné vždy pouze u odbavovacího zařízení za předními dveřmi. Za zdržením stojí prodlení na straně dodavatele, který bude radnici platit vysoké penále.

Dopravní podnik města Jihlavy zřídil k novým tarifům speciální infolinku, telefonní číslo je 567 301 321. „K dispozici je každý pracovní den od šesti ráno do dvou odpoledne, v pondělí a ve středu až do čtyř hodin,“ informoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Vybrané změny v jízdném



jízdenka



cena do konce dubna cena od května



- roční pro dospělé 3750 3990

- roční pro děti do 14 let 730 730

- roční pro studenty 875 1990

- roční pro lidi nad 65 let a dárce krve 120 365



Jihlavská karta



- do 4 zastávek (plnocená/zlevněná) 8/4 10/5



- do 8 zastávek (plnocená/zlevněná) 12/6 16/8



- 9 a více zastávek (plnocená/zlevněná) 14/7 19/9



- 30 minut (plnocená/zlevněná) nebyla v nabídce 22/11



- 60 minut (plnocená/zlevněná) 20/10 26/13



- 24 hodin (plnocená/zlevněná) 50/25 66/33