/FOTO, VIDEO/ S mírným zpožděním musí aktuálně počítat řidiči, kteří projíždí po Tolstého ulici v Jihlavě. Právě tam totiž vede nově zprovozněný výjezd ze staveniště Horácké arény, je přímo naproti vchodu do vysoké školy.

Řidiči jezdící po Tolstého ulici musí počítat s tím, že je mírně zdrží výjezd těžké techniky ze staveniště Horácké multifunkční arény. | Video: Deník/Martin Singr

Zdržení dopravy při výjezdu těžké techniky není velké, ale bývá relativně časté. Provoz v takových chvílích řídí dva pracovníci stavby. Jak uvedl manažer výstavby David Beke, dosud využívaný vjezd vedle Manažerské akademie nyní už slouží pouze jako servisní přístup. „Staveniště je malé a další vjezd byl vybudován i proto, aby pomohl odvážení zeminy urychlit,“ vysvětlil Beke.

Demolice zimáku v Jihlavě pokračuje, bagr se zakousl do jeho poslední části

Odtěženou zeminu ze staveniště odváží těžká technika na skládku za jihlavskou místní částí Pístov, v budoucnu najde zemina využití pro jiné stavby. „Před začátkem ukládání byla sejmuta ornice a odhrnuta na stranu. Cesty kolem skládky jsou zpevněné, aby se auta do hlíny nebořila. Tyto cesty jsou dočasné,“ odpověděl Beke na nedávné dotazy ze sociálních sítí týkajících se odvážení hlíny.

Na staveništi dělníci přitom stále pracují, nyní se chystá umístění druhého jeřábu, který bude stát v místě bývalého parkoviště vedle hospody. Celkem bude jeřábů na staveništi pět. Kromě toho pokračuje pažení stavební jámy. „Ledová plocha stále ještě čeká na demolici a užitečně slouží jako plocha pro třídění materiálů,“ řekl Beke.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Horácká multifunkční aréna má vyjít na necelé dvě miliardy korun. Pokud všechno půjde podle plánu, měla by být samotná hala hotová za dvaadvacet měsíců. Celý projekt včetně nároží pak o čtyři měsíce později. „Kompletně může Horácká aréna stát do září 2025. Sezona hokejistů Dukly 2025/2026 by tam tedy mohla začít,“ sdělil již dříve primátor Petr Ryška.

Harmonogram bouracích prací: zahájení bouracích prací 1. srpna 2023

vjezd do stavby, střecha stadionu s odvozem – 3 týdny

tribuny včetně základů - 3 týdny

obvodové konstrukce a základy - 3 týdny

objekt zázemí - nadzemní část - 3 týdny

objekt zázemí - podzemní část - 3 týdny

objekt restaurace - nadzemní část - 2 týdny

objekt restaurace - podzemní část - 1,5 týdne

předpokládá se souběh dvou až tří druhů činností

dokončení bouracích prací cca 30. listopadu 2023

Město si muselo na stavbu nové multifunkční arény vzít bankovní úvěry a tento krok má v zastupitelstvu kritiky. Vedení města však odmítá, že by se kvůli aréně mohla Jihlava dostat do problémů. „Jestli jsme si tu před čtyřmi lety řekli, že město si půjčí maximálně šest set milionů korun, je to úplně totéž, jako když si teď půjčí devět set milionů korun,“ řupozornil již dříve Ryška.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Závory u obchodů v Jihlavě? K Lidlu se přidají zřejmě další, víme které

Zdroj: Deník/Martin Singr