Programové priority a první tři jména kandidátky pro krajské volby odtajnili druhého června vysočinští Zelení.

Mladá politička a místopředsedkyně Zelených Anna Gümplová. | Foto: Strana Zelených Vysočina

Strana chce v první řadě řešit problém s oteplováním. Správnou kombinací je podpora majitelů lesů a zemědělců spolu s tlakem na velké znečišťovatele. Podobný problém se prý týká i vodního hospodářství. Zelení přitom chtějí do obnovy přírodního prostředí zapojit co nejvíce lidí. „Všichni, kdo znají okolí svého bydliště a záleží jim na jeho zachování či zlepšení, by proto měli dostat prostor k diskusi a nápravě stavu,“ řekl předseda krajské organizace Zelených Patrik Priesol.