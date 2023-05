Ve věku devětašedesát let zemřel ve čtvrtek 25. května dlouholetý vedoucí jihlavského odboru dopravy Ján Tinka.

Bývalý vedoucí jihlavského odboru dopravy Ján Tinka na snímku z prosince 2019, kdy odcházel do důchodu. Foto: poskytlo Město Jihlava

Ján Tinka se narodil 24. ledna 1954 a na jihlavské radnici pracoval od 1. září 1997. Vedoucím odboru dopravy byl dvanáct let, do důchodu odcházel v prosinci 2019. Už v té době mluvil o tom, že chodníků a silnic je ve městě stále více, ale peněz pořád stejně. Chtěl, aby jeho nástupce dostal na opravy komunikací více peněz z rozpočtu.

Zároveň varoval, že roste počet aut a Jihlava není nafukovací. V rozhovoru pro radniční noviny tehdy předeslal, že by bylo nejlepší, kdyby lidé do města nechtěli zajet a měli komfortnější možnost jet do centra, třeba městskou hromadnou dopravou. „Když bude chtít člověk využít toho luxusu, aby si na náměstí zajel autem, tak ať zaplatí,“ řekl. Jeho slova se právě v těchto dnech stávají realitou.