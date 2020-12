Známý regionální historik Muzea Vysočiny v Jihlavě Zdeněk Jaroš byl absolvent Pedagogické a Filozofické fakulty UJEP, tedy dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Původně mu ale vysokoškolské studium znemožňoval režim a tak pracoval v dolech a slévárnách. „Studium nastoupil dálkově až v roce 1968. Od konce sedmdesátých let minulého století pracoval v jihlavském muzeu,“ vzpomněl mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Zdroj: Magistrát Města JihlavyZdeněk Jaroš pak v roce 1994 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva města Jihlavy, kde působil do roku 2014. Osm let byl zároveň radním. Vydal několik publikací s tématikou Jihlavy.

V roce 2001 u příležitosti šedesátých narozenin obdržel Cenu Rady města Jihlavy za významnou práci historika v Muzeu Vysočiny a za popularizaci historie Jihlavy. O deset let později pak dostal Cenu města Jihlavy za celoživotní dílo a práci v oblasti historického bádání o městě Jihlava a jeho zpřístupňování v odborných kruzích i pro širokou veřejnost.

Poslední rozloučení bude čtvrtého ledna v pravé poledne v kapli na Ústředním hřbitově. „Vzhledem k současné situaci se může rozloučení uvnitř zúčastnit pouze patnáct osob, ale pokud by se s ním chtěl někdo z jeho známých, přátel a kamarádů rozloučit, je to možné před kaplí, kam bude obřad pomocí reproduktoru přenášen,“ uzavřel Daněk.