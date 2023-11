Před dvaceti lety zemřel na Vysočině jako jediný hasič ve službě. Osudnou se Luboši Henzelovi který pocházel z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, stala kombinace jeho vášní. Býval totiž také náruživým sportovcem. Se svými kolegy jel sedmadvacátého listopadu roku 2003 na sportovní utkání hasičů. Cestu však kvůli dopravní nehodě nepřežil.

Přátelé a rodina na Luboše Henzela vzpomínají jako na výborného kolegu, sportovce duší i tělem a dobrého otce i manžela. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Přátelé a rodina na Luboše Henzela vzpomínají jako na výborného kolegu, sportovce duší i tělem a dobrého otce i manžela. Za sebou zanechal manželku Olgu Henzelovou, se kterou měl dceru. Ta byla v době tragédie už dospělá.

„Přesto to pro nás bylo velice obtížné. Hlavně po psychické stránce. Byl to velký šok. Člověk nepočítá s tím, že najednou přijde o manžela. Nejde se na to nijak připravit. Hasičství je přitom krásné povolání, kde se zachraňují lidské životy. Probírali jsme to s Lubošem, než do sboru vstoupil,“ popsala vdova dříve Deníku s tím, že jí po manželově smrti pomohli jeho kolegové i rodina.

Hasič a sportovec. Kombinace vášní se stala Luboši Henzelovi z Nové Vsi osudnou

Na počest Luboše Henzela kolegové několik let pořádali hasičský turnaj v hokeji, který po něm pojmenovali. Na ten dojížděly i zahraniční týmy hasičů z Finska, Švédska, Slovenska či Kanady.

Právě v Kanadě si zimní sport Luboš Henzel zahrál s kolegou Jiřím Mokrým. Ten pak následně připomínkové turnaje organizoval. „Na ten nápad jsme přišli s kolegy. Chtěli jsme uctít Lubošovu památku. Vzpomínáme na něj jenom v dobrém,“ přiblížil jeho hasičský kolega.

Láska ke sportu se Luboši Henzelovi nakonec stala osudnou. Spolu s dalšími kolegy jel reprezentovat žďárské profesionální hasiče do Znojma. Po cestě však havarovali u Vílance na Jihlavsku. Luboš Henzel to odnesl životem. Část kolegů byla zraněná.

