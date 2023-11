Ve věku dvaasedmdesát let zemřel politik z Havlíčkova Brodu Tomáš Fejfar. Na kolegu z ODS zavzpomínala rodačka z Brodu a bývalá starostka města Jana Fischerová. Šéf Senátu Miloš Vystrčil se zprávu o smrti Fejfara dozvěděl od Deníku. Je to pro mě šok, reagoval Vystrčil.

Bývalý poslanec z Vysočiny Tomáš Fejfar zemřel, bylo mu 72 let | Foto: ČTK

O úmrtí bývalého poslance Tomáše Fejfara informoval na sociálních sítích premiér Petr Fiala. „Se zármutkem jsem dnes přijal zprávu o tom, že zemřel bývalý poslanec a dlouholetý tajemník poslaneckého klubu ODS a celoživotní vášnivý golfista a tenista Tomáš Fejfar. Děkuji Tomášovi za dlouholetou práci pro Občanskou demokratickou stranu, upřímnou soustrast jeho blízkým,“ napsal v úterý 24. října premiér na síti X.

Tomáš Fejfar byl z Havlíčkova Brodu, narodil se 16. května 1951. S manželkou Jitkou měl jednoho syna a jednu dceru. Fejfar se do České národní rady dostal v roce 1990 jako člen Občanského fóra. Tehdy přesvědčil klub Občanského fóra, aby hlasoval proti obnově zemského zřízení a samosprávné Moravskoslezské země.

Do ODS přestoupil o dva roky později. Po rozdělení Československa se Česká národní rada transformovala na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, jejímž členem byl Fejfar do voleb v roce 1996. Věnoval se bezpečnostním tématům.

Následně byl na nevolitelném místě jihomoravské kandidátky a z vrcholné politiky se stáhl. Zůstal v ODS jako tajemník a poradce, přičemž se dále věnoval bezpečnostní politice. Jako poradce ho strana uváděla do roku 2007. Ve volném čase se Fejfar věnoval golfu a tenisu, do posledních dní byl také aktivní také na sociálních sítích.

Na bývalého kolegu zavzpomínala také Jana Fischerová, která byla poslankyní za ODS mezi roky 2010 a 2013. „Když jsem přišla do poslanecké sněmovny, tak on mě přivítal slovy, že mě tam bude mít nejradši. Nevěděla jsem, o koho jde, až později jsem zjistila, že jsme oba vyrůstali v Havlíčkově Brodě ve stejné době kousek od sebe,“ vzpomněla na bývalého kolegu současná havlíčkobrodská zastupitelka. Zpráva o úmrtí ji velmi zasáhla.

Šéfa Senátu Miloše Vystrčila zpráva o úmrtí Tomáše Fejfara překvapila. „Tomáš Fejfar zemřel? Opravdu? Tak to je pro mě šok,“ posteskl si do telefonu. „Byl to jeden z lidí, kteří mi otevírali dveře do naší, odéesácké, politiky. Patřil k zakladatelům Občanského fóra a poté ODS na Jihlavsku. Byl poslancem za Jihlavsko, když se ještě kandidovalo v Jihomoravském kraji. Člověk naprosto otevřený, dle mého názoru statečný a oddaný svobodě a demokracii. Nesnášel nespravedlnost a podrazy, to byl schopen odporovat komukoliv,“ vzpomněl na svého kamaráda Vystrčil.