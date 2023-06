Další dealer, René Šedo, s nímž žila, jí dokonce píchal drogy ve spánku. Chtěl ji tím nabudit, aby s ní mohl mít sex. Helena nakonec otěhotněla a porodila holčičku. Protože ale během těhotenství brala drogy, dítě přišlo na svět se závislostí na tvrdých drogách. Pro příbuzné Heleny to byl šok, pro lékaře oříšek.

„První abstinenční stav měla malá ještě v porodnici a skončila na jednotce intenzivní péče. Když jsme ji přivezli domů, měla tak silné abstinenční příznaky, že se celé její tělíčko dostávalo do křečí. Trvalo to vždy několik minut. Většinou pak měla vysoké teploty i čtyřicet stupňů, což trvalo čtyřiadvacet hodin,“ svěřil se před lety Deníku Karel, nevlastní otec Šicové, který se o její dceru stará.

Jenže všechny Heleniny sliby byly marné. Po propuštění z vězení v lednu 2021 znovu začala po čase drogy prodávat i užívat. Tentokrát od šestačtyřicetiletého Slováka Romana Feriho pobývajícího na Třebíčsku. Podle obžaloby Šicová od něj nakoupila od ledna do dubna 2022 asi 110 gramů pervitinu za 150 tisíc korun. Drogu z části sama užila a i distribuovala nejméně dalším šesti lidem. Za to ji soud loni poslal do vězení na dalších třicet měsíců. Nastoupit měla nejpozději loni 18. listopadu. Jenže Šicové se do vězení nechtělo. Vyhýbat se jí dařilo až do letošního března. Zadržena byla 15. března kolem půl třetí odpoledne na autobusovém nádraží v Jihlavě. Ještě tentýž den byla eskortována do výkonu trestu.

Před pár dny 24. května musel kvůli Šicové soud v Jihlavě zasednout znovu. Tentokrát dostala další tři měsíce nepodmíněně za nenastoupení do vězení. Rozhodnutí je pravomocné. Šicová tak další dva roky a osm měsíců svého života stráví za mřížemi.

Šicová se od mládí věnovala koním a jezdectví. Vychodila zemědělské učiliště, jezdila dostihy s profesionály, dokonce se připravovala na Velkou pardubickou. Jenže podle příbuzných neustála příliš velký tlak a začala brát drogy. Ty ji poslaly na úplné dno, když se zapletla s dealery a výrobci pervitinu v Jihlavě, kam se vrátila po dokončení školy. Nevlastní otec se jí snažil pomoci, ale zatím marně. „Budeme se jí snažit pomoc, ale když nebude chtít, tak můžete pomáhat, jak chcete…,“ vyjádřil se před lety u soudu nevlastní otec Šicové.