Za peníze po něm chtěla, aby vzal vinu na sebe. Jenže se to ukázalo jako špatný plán, který dopadl úplně jinak. Žena skončila před soudem. Za maření spravedlnosti a prodej drog jí hrozil trest od dvou do deseti let. „Obviněná se snažila loni v polovině července uplatit svědka, a ovlivnit tím jeho výpověď v době, kdy byl její přítel vyšetřován policií v souvislosti s drogami,“ informoval okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Sára Surowiecká, která je sama uživatelkou drog, u soudu přiznala svou vinu, čímž doufala v mírnější trest. Soud ji ale nakonec poslal do vězení. Odpykat si má dva roky ve věznici s ostrahou. Polehčujících okolností v jejím případě senát příliš nenašel. „Obžalovaná byla v dvojité podmínce za drogy a neplacení výživného,“ podotkl žalobce Špelda.