Ženy se vracejí k šicím strojům. Musí být ale trpělivé, vše nejde hned

Jihlava – Srdce, tulipán či anglický nápis si mohli zkusit vyšít na látku návštěvnice tvořivé výstavy, která se konala první listopadový víkend v jihlavské základní škole v Demlově ulici. Stánek s moderními šicími stroji se nedal přehlédnout, stál totiž hned u vchodu.

„V dnešní době se ženy opět vracejí k šití. A to hlavně z důvodu ušití dětského oblečení. V obchodech je velké množství krásných látek s různými vzory, které matky motivují, aby z nich něco pěkného ušily na své děti. Svými výtvory se potom chlubí na sociálních sítích. O moderní šicí stroje mají stále větší zájem ženy, které nikdy předtím nešily,“ řekla pracovnice firmy Strima Eva Neumanová, která na výstavě prezentovala nové šicí stroje.

Sednout k šicímu stroji a začít šít se dá v jakémkoliv věku. „Pokud má žena chuť a elán začít šít a opravdu chce, tak se to dá naučit kdykoliv. Ženy musí být ale hodně trpělivé, protože vše potřebuje svůj čas. O šití poslední dobou mají také zájem mladé slečny. Pro ně máme speciální šicí stroje,“ dodala Neumannová.Pro látku si v sobotu dopoledne do jihlavské školy přišla Renata Nováčková z Jihlavy. „Před pár lety jsem se začala věnovat patchworku. Na výstavu jsem přišla hledat inspiraci a koupit látky. Líbí se mi tady také stánek s ručně vyráběnými šperky. Ráda bych zde nakoupila i drobné dárky na blížící se Vánoce,“ prozradila Nováčková.Originální deky, ubrusy a další výtvory z patchworku zaplnily dvě školní třídy a přilehlou chodbu. „Je to velmi pracná technika. Ušít například deku zabere až několik dní. Šití je potřeba si rozfázovat. Nejde vše udělat hned během jednoho dne. Při šití se musí dbát na to, aby vše barevně ladilo a vypadalo na první pohled krásně. Doma mám rozešito asi osm dek,“ uvedla organizátorka výstavy Jana Hrevúšová, která se technice patchworku věnuje mnoho let. Navíc v Kostelci u Jihlavy této technice vyučuje zájemkyně.Čas si o prvním listopadovém víkendu udělala i Vlasta Merunková z Horních Dubenek. Maluje už od dětství. Asi osm posledních let se věnuje ruční tvorbě a své výrobky prodává. Návštěvníci mohli v prvním patře školy obdivovat její krajkovaná přání a dorty z ručníků.

„Dorty z ručníků jsem viděla na internetu a velmi mne to inspirovalo. Lidé o ně mají velký zájem. Dělám různé dorty podle přání zákazníků. Většinou je chtějí jako dárek k narozeninám anebo pro miminka,“ řekla Merunková. Výroba takového dárku jí zabere asi čtyři hodiny. „Záleží na ručníku a výsledném tvaru. Většinou dělám dorty nebo krabičky. Až obdarovaného dárek omrzí, může ho rozdělat a ručníky použít,“ dodala. Spolu s ní do krajského města přijela i její vnučka, která se věnuje výtvarné technice fimo.



Ve školní budově toho bylo k vidění a inspiraci opravdu mnoho. Různé originální výrobky tam prezentovalo přes čtyřicet vystavujících.