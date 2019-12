„Říkám tomu hluboká orba, nezůstane na kameni kámen. Podle mě to bude přínosem,“ uvedla Lenka Horáková, obchodní ředitelka regionálního obchodního centra Českých drah Jihlava.

Vlaky podle nového jízdního řádu najedou více kilometrů. Výrazně se zvýší počet vlaků, které budou jezdit mezi Havlíčkovým Brodem, Jihlavou, Telčí a Slavonicemi. Z Brodu do Ledče nad Sázavou pak bude možné jezdit bez přestupu ve Světlé nad Sázavou. Budou také jezdit přímé vlaky z Jihlavy do Tábora, naopak do Prahy se z Jihlavy vlakem pojede už jen s přestupem.

Železnice bude díky výrazným změnám v jízdním řádu připravena na spuštění integrovaného systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). V rámci toho pak bude možno cestovat po celém kraji i na jednu jízdenku s přestupy mezi vlaky, autobusy a městskou dopravou. „Tarif kraje VDV by měl být podle předpokladů spuštěn prvního března na dráze i u většiny autobusových dopravců,“ řekl již dříve Pavel Bartoš z dopravního odboru vysočinského hejtmanství.

Od neděle se také v Jihlavě mění trasy trolejbusových linek D a F a ve večerních hodinách některé časy odjezdů na linkách A a B.