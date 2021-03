V Jihlavě totiž měli například Finanční úřad nebo Katastrální úřad. V Havlíčkově Brodě byl Úřad práce a nebo OSSZ pro fyzické osoby, firmy se však již řešily v Jihlavě. V Polné pak sídlila matrika, stavební úřad nebo vydávání rybářských lístků. Tomu je od letošního prvního ledna konec, místní přešli s úřady kompletně pod Havlíčkův Brod. Výrazná změna se lidí podle starosty Davida Drahoše nijak moc nedotkla. Horší je to s utlumeným společenským životem.

Jak se vám žije ve Věžnici, tedy v té na pomezí Jihlavska a Havlíčkobrodska?

Mně se tady žije dobře, já tu žiji od malička, jsem Věžničák.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Od letošního roku jste přešli s úřady kompletně pod Havlíčkův Brod, jak to lidé vnímají, pokud vůbec?

Myslím, že to prakticky nikdo ani moc nezaznamenal. Lidí se to v podstatě nedotklo. Všichni mají v dokladech okres Havlíčkův Brod, což se jen potvrdilo a nemají s tím žádné starosti. Akorát, že na část úřadů, na které jezdili do Jihlavy, budou zase jezdit do Brodu, ale tam se tak často nejezdí.

Takže už definitivně padla hrozba, že byste se mohli přejmenovat?

Ano. To byl i ten důvod, proč ke změně došlo. Obec neměla zájem se přejmenovat a tohle bylo řešení.

Starostou jste téměř dva a půl roku. Co se za tu dobu podařilo?

My jako zastupitelé jsme, myslím, do toho skočili s rovnýma nohama a navázali jsme na práci předchozího zastupitelstva. Rozvoj obce se nezastavil a za úspěch považuji, že se podařilo dotáhnout do konce infrastrukturu u nových parcel, to bylo složitější, ale společně jsme to zvládli. Pozitivní je, že rozvoj obce se nezastavil a pořád to někam směruje.

A teď naopak – nechci říkat, co se nepovedlo, ale na čem pracujete?

Těch věcí je opravdu spousta. Obec tady spravuje kabelovou televizi a internet a to je věc, která by do budoucna chtěla nějak pořešit. Něco už v hlavě mám a a uvidíme, jestli se to podaří dojednat. Hodně jsme teď řešili vodu, posílení zdroje pro horní část obce. Každá část, horní i dolní, má vlastní vodovod. V letošním roce budeme dělat multifunkční sportovní hřiště, máme projekt na opravu chodníků, na přístavbu sálu kulturního domu a spoustu plánů. Když chcete, je pořád co dělat. Rozhodující jsou ale finance.

Jak ve Věžnici fungují spolky?

Spolková činnost tady byla tradičně bohatá. Máme hasiče, sportovce, občanské sdružení Babinec, myslivce, je tu i spolek Kolpingova rodina, které má pod sebou Mateřské centrum Borůvka, je tu Domov Věžnice. Na takhle malou obec je toho hodně a funguje to přirozeně. Nemusím se bát někoho o něco poprosit, obec všem těmto spolkům přispívá na činnost. Já jako starosta pak musím pochválit i spolupráci se všemi místními podnikateli. Když je potřeba něco dovézt nebo složit, vždy je na koho se obrátit.

Zastavil spolkovou činnost covid stejně jako v jiných obcích?

U nás to bylo destruktivní. Akcí jsme tu měli spoustu, ale už loni v květnu jsme zrušili obecní slavnosti, letos to je na hraně, třeba nás zrušení taky nemine. S Babincem jsme plánovali sraz rodáků, to jsme museli taky zrušit, hasiči měli 110 let, chtěli jsme otevřít novou hasičárnu. Plesy jsme loni ještě stihli, letos jsou zrušené. Ten kulturní život se úplně zastavil. Udělali jsme na konci srpna rozloučení s prázdninami, to byla jedna jediná akce.