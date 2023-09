Deník situaci v pondělí v poledne mapoval. Navštívil prodejnu Levné knihy, která sídlí ve slepém rameni Benešovy ulice s dotazem na změny v pěší zóně. „Je to šílený,“ řekla stručně jedna z prodavaček za chůze. Její kolegyně Vendula Švecová už byla sdílnější. „Když nám posledně dovezli knížky, tak si řidič stěžoval, že je to zase jinak a pořádně neví, jakou cestou může jet. Někde jsou v cestě květináče, někde ne a ještě se přemísťují, říkal. Ale že by se sem zásobování nemohlo dostat, to ne,“ hodnotila.

Křižovatka u jihlavského Zverimexu je opět průjezdná, změna v Benešově zůstává

Deník se zeptal i na další změny, zejména pak modré zóny na nedalekém náměstí. V této otázce projevila sympatická dívka pochopení. „Modré zóny mohou být pro někoho překážka, ale myslím, že město to dělá z nějakého důvodu. My jsme zvyklí na svůj standard a musíme se přizpůsobit. Život je změna, svět se mění a třeba bude ta změna i dobrá,“ usmála se.

Nijak katastrofálně neviděla změny ani prodavačka Alena Melicharová v Sýrárně naproti Levným knihám. Podle ní jsou dodavatelé spokojenější, protože po změně z pěší zóny vyjedou rychleji. Nyní jim radnice situaci ještě více usnadní, umožní jim totiž výjezd z Benešovy ulice přímo na náměstí. V pondělí v poledne tam květináče ještě byly, během týdne mají být pryč. Ovšem bude to cesta jen pro zásobování, aby se dodávky nemusely složitě otáčet a jet pěší zónou zpět.

Jak se nyní jezdí Benešovou ulicí

- vjezd je možný z Žižkovy nebo Hradební ulice z křižovatky u Zverimexu.

- výjezdy jsou dva – Palackého ulicí lze jet doleva ke gymnáziu nebo doprava Za Snahu.

- zásobování může pokračovat rovně, v týdnu zmizí velké betovové květináče, aby dodávky pak mohly vyjet přímo na náměstí

Pěší zóna mezitím celkem žije, lidé chodí většinou po chodníku, ale občas jdou i středem cesty a užívají si, že tam auta prakticky nejezdí. Názory lidí na poslední změnu jsou různé, spoustě z nich je to jedno. „Tady byla nějaká změna? Auta tu skoro nejsou a jestli to jedno za čtvrt hodiny jede zleva nebo zprava, to je mi upřímně jedno,“ řekl v nadsázce Luboš Pavelka, který si zrovna vychutnával zmrzlinu. Podle svých slov se po městě stejně nejčastěji pohybuje na kole a s ním může všude.

Jsou ale Jihlavané, kteří mají na změny v Benešově ulici vyhraněný názor. A to jak pozitivní, tak přesně opačný. Někteří nadávají, že musí nově objet půl města a poukazují na ekologický aspekt, jiní jsou rádi za méně aut v pěší zóně. Magistrát se už před pár měsíci zaměřil na to, kdo pěší zónou jezdí. Zjistil, že více jak polovina aut tam nemá co dělat, jen si zkracují cestu. „Lidé v Jihlavě jsou zvyklí, že vyhlášky a nařízení nerespektují,“ povzdychl si primátor Petr Ryška.

Otočení jednosměrky

Aktuálně je do Benešovy ulice povolený vjezd pouze od křižovatky u Zverimexu, jako to bylo v létě při opravách semaforu. Lze tam vjet buď rovně z Žižkovy ulice nebo odbočením doprava z Hradební. Z Dvořákovy ulice to nelze. „Není tam dost široká silnice,“ vysvětlil mluvčí radnice Radovan Daněk. Auta, která do pěší zóny mohou, pak jedou Benešovou ulicí a na křižovatce s ulicí Palackého pak musí řidič odbočit a do buď směrem ke gymnáziu nebo za Snahu. Jen zásobování může pokračovat rovně ke „svým“ obchodům.

Radnice změny v létě provedla v reakci na opravy ve městě a prý se osvědčily. „Při otočení jednosměrky v Benešově ulici se zde průjezdy výrazně snížily, pěší zóna však zůstala dostupná místním i zásobování. Silná doprava však zůstávala v Palackého ulici od Husovy až po Matky Boží, která stále sloužila některým řidičům jen jako zkratka ze severní do jižní části centra,“ uvedl Daněk a dodal: „Město teď proto zkouší změnit jednosměrku i v Palackého, a to od Benešovy k Husově ulici.“

Dopravní peklo u Kauflandu. Připravte se na další komplikace v Jihlavě

Přerušení zkratek se radnici jeví jako vhodnější řešení než obnovování provozu výsuvných sloupků nebo kontrolní kamerový systém, do kterého by byla nutná registrace. Vedení města o dopravních změnách diskutuje, k tomu sbírá podněty místních i podnikatelů z lokality a na začátku října se s nimi chce sejít, aby změny prodiskutovali. Těžko se dá očekávat, že se všichni shodnou.