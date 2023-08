Cestovat do školy je přitom výhodné, děti zaplatí za roční „lítačku“ v přepočtu jen dvě koruny za den. Senioři pak jezdí za polovinu. Cena roční jízdenky pro osoby v produktivním věku pak je 3990 korun. Zdražování, ke kterému došlo loni na jaře po dvanácti letech, nesla řada Jihlavanů dost nelibě.

Hlavní změny v MHD od 4. září:

– obnovení provozu na trolejbusové lince F ve všední dni na trase Dopravní podnik – Poliklinika.

– částečné obnovení provozu na lince D, třikrát denně bude jezdit jako školní spoj Š3.

– linka G bude častěji jezdit do okrajových částí města

– začnou jezdit bezplatné školní linky Š1 a Š2

Pozitivní novinkou od září je doplnění spojů do Antonínova Dolu a zpět, což ocení obyvatelé městských částí Červený Kříž, Pávov a pochopitelně také Antonínův Důl. Každý den jich zejména odpoledne pojede o pět více tam i zpět.

Radost budou mít i zaměstnanci dojíždějící do průmyslové zóny. „Přidáváme nový spoj po ranní směně, v 14:08, od Bosche na náměstí a obecně se uzpůsobují jízdy linek tak, aby z vozovny na náměstí jeli s lidmi. Jsou to spoje, které jedou na půl šestou do kováren nebo do průmyslové zóny na Pávově,“ vyjmenoval další změny Rovner. Na linkách 31 a 32 pak budou ranní spoje rychlejší a odpolední lépe organizované.

Řidiči a školáci pod dohledem: policie na Vysočině chystá kontroly na silnicích

Dopravní podnik přitom trápí nedostatek řidičů. Jezdí jich dvaadevadesát, je jich potřeba o deset více. Kromě náborového příspěvku až padesát tisíc se mohou zájemci těšit také na měsíční výdělek přes čtyřicet tisíc. „Jde o kombinaci odchodů do důchodu a zdravotních komplikací. Je to jeden z důvodů, proč zatím nedošlo k obnovení linky D,“ vysvětlil šéf dopravního podniku. Stejně tak zatím nezačnou jezdit noční spoje, zrušené v době covidu.

Ohledně nových parciálních trolejbusů se blýská na lepší časy. „Tento týden by ty vozy měly vyjet v Hradci Králové do zkušebního provozu bez cestujících. Musí najet deset tisíc kilometrů,“ informoval Rovner s tím. Že od října už budou dva nebo tři vozy v Jihlavě, zkušební provoz bude pokračovat, avšak s cestujícími.