/ANKETA/ Na letní prázdniny naplánoval jihlavský magistrát opravu dvou frekventovaných křižovatek ve městě. Ty přibudou k aktuálním pracím na obchvatu Jihlavy a na dálničním přivaděči. Spolu s tradičním letním jízdním řádem městské hromadné dopravy se tak cestující musí připravit na nejednu novinku.

Od 10. července bude spodní vjezd na náměstí bez aut, uzavírka bude platit i pro městské autobusy a trolejbusy. | Video: Deník/Martin Singr

Největší změnou bude, že se řidiči od 10. července nedostanou na Masarykovo náměstí Znojemskou ulicí, tedy ve směru od Cityparku. Ulici čeká oprava a Znojemská tedy bude neprůjezdná také pro městské autobusy a trolejbusy. Podle primátora Petra Ryšky bude ulice uzavřená maximálně deset dní.

Přestože se změní nastavení semaforů a navíc bude po dobu uzavírky pravý pruh v Hradební ulici ve směru od Brněnského mostu vyhrazený pro MHD a cyklisty, cesta na náměstí se cestujícím značně prodlouží. Podle šéfa dopravního podniku Radima Rovnera bude zpoždění sedm minut, vše bude po 1. červenci uvedené na výlukových jízdních řádech.

Na Masarykově náměstí je více zastávek. Na té dolní Deník v pátek dopoledne zjišťoval, jak uzavírka zkomplikuje život přímo cestujícím, kterých se bude objízdná trasa týkat. „Nedovedu si představit, jak by mě to ovlivňovalo,“ usmál se Jiří Koumar z Jihlavy, který městskou hromadnou dopravou jede párkrát za týden, nejčastěji na zahradu nebo do města.

Zhruba dvakrát nebo třikrát týdně jezdí do centra také František Molva, ani on nevidí v objízdné trase větší problém. „Budeme mít delší cestu k babičce, zásadně mě to život ale neovlivní,“ usoudil při čekání na zastávce.

Pro některé cestující jsou změny stále novinkou, s jejich hodnocením tedy nespěchají. „Nic o tom nevím, teď jsem slyšela hlášení v trolejbuse, uvidím, jak to bude,“ zhodnotila cestující Stanislava.

Cestujícím z jižního okraje města by se však mohlo cestování městskou hromadnou dopravou prodražit. Zatímco to dosud byla ze zastávek Znojemská nebo Brtnická na Masarykovo náměstí dolní jedna zastávka, na objízdné trase to bude až osmá. A zvýhodněné jízdné platí jen na čtyři zastávky. Nejen finančně, ale i časově výhodnější bude vystoupit na dočasné zastávce u Brány Matky Boží, odkud je to na náměstí necelých tři sta metrů.

Vzniknou i další dočasné zastávky, dvě budou ve Dvořákově ulici. Cestujícími využívaná bude zejména ta u Cityparku ve směru od Brněnského mostu, z té to bude na náměstí jen dvě stě metrů. Zatímco bude totiž Znojemská ulice mezi Hradební a Čajkovského uzavřená pro auta i vozy MHD, pro pěší zůstane chodník průchozí.

Lidi, kteří už nyní na náměstí od Cityparku dojdou po svých, tak změny vlastně neovlivní. Jednou z takových je Jana Vávrová. „Vypadá to, že už se to snažili řešit záplatováním, ale moc to nepomohlo,“ hodnotila stav propadlé silnice přímo na místě před pár dny sympatická dáma. „Uzavírka mi nijak nevadí, chodím na náměstí pěšky, tak mě aspoň nebudou na úzkém chodníku těsně míjet auta,“ dodala.

Pozitivní zprávou pro cestující může být to, že město bude ve dvanáctiminutových intervalech křižovat také linka X a na té bude jízdné zdarma.