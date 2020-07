Počasí a koronavirus. To je podle majitele jihlavské zmrzlinárny Na ostrůvku Pavla Baráka důvod, proč se sladké pochoutky letos prodává méně než loni a předloni. „Prodeje zmrzliny klesly asi o třetinu,“ sdělil Pavel Barák.

Na jaře lidé nosili roušky, všechny cukrárny a zmrzlinárny byly zavřené. „Pak opatření zrušili, ale lidé se ještě trochu báli. Teď nám dělá starosti zase počasí. Když prší, obchody nejdou i když chápu, že po tolika suchých letech je voda potřeba. Nejlepší sezona byla pro nás v roce 2018,“ konstatoval jihlavský zmrzlinář.

Opačný názor na letošní sezonu má ale Jaroslava Szturcová, vedoucí cukrárny Fontána v Přibyslavi. „Nemáme si nač stěžovat. Zmrzlina jde na odbyt. Točená, stejně jako kopečková. Snažíme se nabídku zmrzliny měnit, aby měl zákazník na výběr. Nejoblíbenější je vanilková, ale v módě je třeba slaný karamel, zmrzlina s příchutí likéru nebo čerstvého ovoce,“ řekla Szturcová. Jak dodala, cukrárna je oblíbenou zastávkou návštěvníků přibyslavské cyklostezky, kteří se chodí do cukrárny po sportovním výkonu osvěžit.

„My už točenou nebo kopečkovou zmrzlinu neprodáváme,“ zaznělo v cukrárně U Hrušků v Havlíčkově Brodě. Podle vedoucí Dany Pavlíčkové nabízí cukrárna zmrzlinu jen do pohárů nebo do ledové kávy.

To v hostinci U Kroupů v Havlíčkově Brodě lákají na točenou zmrzlinu. „Máme tradiční vanilkovou, čokoládovou a jogurtovou, pro děti ovocnou. Děti milují barvy, ale pozorujeme, že zájem o zmrzlinu je letos skutečně slabší než například loni,“ potvrdila Gabriela Fendrychová.

Josef Sankot provozuje v Pelhřimově cukrárnu U Brány. Také on sleduje, že prodej zmrzliny je letos nižší než to bylo v minulých letech. Podle jeho názoru je na vině hlavně situace kolem koronaviru. „Počasím to není. Naopak teploty kolem pětadvaceti stupňů jsou ideální. Když je vedro, jdou lidé na koupaliště, ale ne do města do cukrárny,“ myslí si Sankot.

Následky jarních karanténních opatření podle něj sčítají provozovatelé dodnes. „Teď se objevila nákaza znovu, případů přibývá, lidé se bojí. Nepotvrdily se ani předpoklady, že Češi nebudou jezdit tolik na dovolenou do ciziny, ale zůstanou doma,“ konstatoval pelhřimovský cukrář.

Menšího zájmu o prodej zmrzliny si povšimli i v cukrárně V Uličce v Třebíči. Ale podle provozovatelů cukrárny pro ně není zmrzlina hlavní sortiment, takže je nižší prodej přiliš netrápí.

Problémy ale letos neřeší pouze cukráři a zmrzlináři. Důsledky počasí a koronaviru dělají starosti i velkoprodejcům zmrzliny, jako je třeba Tipafrost z Třebíče. Podle ředitele Miroslava Krupici klesl jak domácí prodej, tak i export. Konkrétně export se kvůli pandemii snížil na polovinu.

Každý Čech, podle údajů společnosti Nielsen Admosphere z Prahy, která se zabývá výzkumy a analýzou, ročně zkonzumuje přes tři litry zmrzliny, tedy přibližně 20 kusů. Celkem si lidé v Česku koupí ročně necelých 31,15 milionu litrů zmrzliny.

Údaje o prodeji zmrzliny řadí Českou republiku statisticky do evropského průměru. Největší spotřebu zmrzliny v Evropě mají skandinávské země, přes deset litrů na osobu a rok.