OBRAZEM: Značky pomohou lidem vyznat se v nemocnici

Jihlava – Další oddělení jihlavské nemocnice se přestěhovalo do nových prostor. Pacienti a zdravotníci z neurologického, onkologického, kožního, chirurgického a kardiologického oddělení využívají nového zařízení. V tuto chvíli stavební firma opravila čtyři patra interního pavilonu a nyní dělníky čeká ještě poslední pátá fáze prací.

Na opravu čeká ještě přízemí a první patro. Jelikož je právě přízemí průchozí mezi dvěma pavilony, neobejdou se práce bez komplikací pro pacienty. „Složitá cesta bude pro všechny, kteří se budou chtít dostat nemocnicí na dům zdraví, nebo na rentgeny. Přes interní pavilon to nepůjde. Cesta bude značená, pevně proto doufám, že všichni bez větších obtíží přesuny zvládneme,“ podotkl provozně technický náměstek nemocnice v Jihlavě Alexander Filip.



Stěhování oddělení a ambulancí ovlivní chod celého zařízení. „Změn je hodně, jejich souhrn lidé najdou na stránkách www.nemji.cz/rekonstrukce. Kompletně předěláváme také značení, protože víme, že spousta pacientů se nedívá na internet, ale změny zjistí přímo v budově,“ objasnil ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Denně je také v přízemí u informačního centra přítomný zaměstnanec, který návštěvníkům pomáhá s orientací.

„Každé patro prochází kompletní rekonstrukcí a je laděné do různých barev od zelené, hnědé až po žlutou nebo fialovou,“ popsala nynější podobu nemocničních prostor mluvčí Monika Zachrlová. Jde o jednu z největších oprav v historii budovy, která pochází z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Cena za rekonstrukci činí téměř 373 milionů korun a částku hradí Kraj Vysočina. Práce by měly být hotové na podzim příštího roku.