V době epidemie se loňský Dětský Ámos snaží zaujmout žáky sedící doma. Přiznává, že točit videa s tělocvičnou tématikou ho baví. Nijak proti srsti mu ale není ani vyučovat matematiku prostřednictvím videokonference. Na síti se dobrovolně schází téměř všichni jeho žáci. „Děti jsou rády, že se mohou vykecat. Přihlásí se o dost dříve nebo zůstávají ještě po hodině, rády se slyší,“ všiml si Palán. Děti už se ani nestydí přiznat, že se těší do školy.

Začátky přitom nebyly snadné. První týden učitel jen poslal úkoly s děti je posílaly zpět. Opravování ale bylo náročné a tak záhy začala výuka přes video. „Chvilku trvalo, než se to všem dětem podařilo zprovoznit. Nyní jedeme šestý týden a z jednadvaceti dětí ze sedmičky jsem jich měl devatenáct. V páté třídě je to podobné,“ zhodnotil účast na hodinách ve středu odpoledne učitel.

Na současné nelehké situaci vidí i pozitiva. „Nemusím plnit některé papíry a výkazy, které se nyní ukazují jako zbytečné,“ řekl a pokračoval: „Teď je ta vhodná chvíle, aby se ukázalo, že známky jsou k ničemu. Nyní slyšíme, že to není to podstatné, ale podle nejsou podstatné od doby co učím.“ Jako dítě se prý naopak snažil mít co nejlepší známky a později zjistil, že mu jedničky žádný užitek nepřinesly.

Ostatně, nikdo z žáků se prý ještě nezeptal, jestli je účast na videokonferenci známkovaná. „Já zatím žádnou známku nedal, nechci se tím zdržovat,“ prozradil však Palán. Známky na konci pololetí však uzavře, pár známek jeho žáci už mají z doby před epidemií a hodnotit lze ji jejich práci během výuky on-line. „Vyčkám na pokyny, jak klasifikaci uzavřít,“ usmál se sympatický kantor.

Má pochopení i pro snahu vlády otevřít školy třeba jen na pár týdnů. „Z hlediska výuky si nepomůžeme, když se škola na měsíc otevře v omezeném rozsahu, ale z pohledu odlehčení rodinám tomu rozumím,“ uvedl s tím, že i když děti obecně dělají úkoly sami, rodiče jim musí pomoct dostat úkol z počítače a pak ho poslat.

Ze současné situace si chce vzít to dobré. „Naučil jsem se střihat video nebo pracovat s novými programy. Je to užitečné a zábavné,“ je přesvědčen. A podobný přístup by poradil i ostatním, když říká: „Vezměte současnou situaci jako příležitost a zabývejte se věcmi, které mají smysl. Máme jednu velkou starost, ale ty drobnější odpadly. Snažte se z toho pro sebe získat to nejdůležitější.“