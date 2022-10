Nemilosrdný osud však turistickou atrakci a cíl rodinných výprav rozbořil hned dvakrát v rozmezí sedmdesáti let. Zkáza záludně přišla vždy v říjnu. „Na otevření rozhledny přišly tisíce Jihlavanů. Až z náměstí šel průvod radních a městský střelecký sbor, pěvci, hudby dvě, dva sbory a provolávalo se vivat a sláva císaři pánu. Jedlo se, pilo, tancovalo až do setmění, a to byl teprve začátek,“ připomněla matčino vyprávění Kateřina Schwarzová z jihlavského dolního náměstí.