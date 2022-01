Za rok 2021 branami Zoo Jihlava prošlo celkem 342 479 návštěvníků. „To je v současnosti její druhá nejvyšší návštěvnost hned za rokem 2019 s 346 600 lidmi,“ porovnal Martin Maláč. Ačkoliv se kvůli koronaviru zoologická poprvé otevřela až dvanáctého listopadu, pak jí pandemie paradoxně nahrála. Lidé vzhledem k lockdownu a různým dalším omezením mířili do zoo častěji než dříve.

V dubnu a v květnu byla návštěvnost průměrná, pak ale začaly lidé chodit častěji. „Tradičně nejsilnějšími měsíci byl červenec s 93 569 lidmi, což je momentální historický rekord a srpen se 77 992 lidmi,“ řekl mluvčí a pokračoval: „Překvapily však i měsíce červen se zhruba osmačtyřiceti tisíci, září s dvaatřiceti tisíci a říjen s dvaadvaceti tisíci návštěvníky.“

Přízeň veřejnosti zoologické zahradě pomohla zejména po finanční stránce. Jak Martin Maláč vysvětlil, v první covidovém roce 2020 bylo možné čerpat peníze z rezervního fondu a pomohlo i město Jihlava coby zřizovatel. Do roku 2021 však zoologická zahrada vstupovala s minimem prostředků a velkou nejistotou, kdy se otevře. „Zde patří obrovské díky všem našim návštěvníkům, příznivcům a podporovatelům za to, že k nám do zoo chodili a že nás i přes různá aktuální hygienická opatření neváhali navštěvovat,“ zhodnotil ředitel Jan Vašák.

Zájem veřejnosti vnímá i jako závazek do dalších let, chce zkvalitňovat a rozšiřovat služby. „Doufám, že radost ze setkání se zvířaty, pozitivní zážitky i poučení převládají nad drobnými omezeními,“ uzavřel ředitel.