V sobotu prvního ledna to navíc bylo přesně čtyřicet let od chvíle, kdy v Jihlavě oficiálně získali status zoo. A byla to tehdy velká sláva. „Za pětadvacet let existence zookoutku, později zooparku, byly vynaloženy nemalé prostředky a jihlavští občané odpracovali na jeho budování tisíce brigádnických hodin,“ psal před čtyřiceti lety Zpravodaj města Jihlavy.