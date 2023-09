Jihlavská zoologická zahrada má v plánu vyměnit rákosovou střechu v africké vesnici Matongo. Návštěvníci tak musejí počítat s menším omezením.

Zoo má v plánu opravit střechu v africké vesnici Matongo. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adéla Poláčková

Simona Kubičková ze Zoo Jihlava vysvětlila, že výměna střechy nad pódiem začne na podzim z důvodu menší návštěvnosti. „Přes léto jsme velice navštěvovaným turistickým cílem a chceme naše návštěvníky omezovat co nejméně během jejich prohlídky zoo,“ sdělila. Práce jsou oficiálně naplánované do dubna, při přívětivých podmínkách by ale mohlo být hotovo do zimy.

Nová krytina bude o téměř dvě třetiny lehčí, vydrží déle a nebude tak náročná na údržbu jako přírodní rákos. Bez omezení se výměna pochopitelně neobejde. Z bezpečnostních důvodů bude budova, na které budou dělníci pracovat, ohraničená. „Snažíme se ale, aby omezení byla co nejmenší, takže část vesničky zůstává přístupná a návštěvníci na zvířata vždy uvidí,“ uklidnila Kubičková zájemce o návštěvu.

Modré zóny v Jihlavě se od září rozšiřují do dalších ulic města

Lidí přitom letos chodí do zoologické zahrady v Jihlavě poměrně hodně, třebaže počasí návštěvám často zrovna nepřálo - příliš vysoké teploty lákaly spíše k vodě a následný déšť od návštěvy spíše odrazoval. „Většina léta však byla pro návštěvu zoo příznivá a lidé k nám chodili. V květnu, červnu i červenci letošního roku jsme měli vyšší návštěvnost než v roce minulém,“ usmála se Kubičková. Návštěvnost je zatím podobná jako loni, a pokud vydrží příznivé počasí, mohl by padnout rekord.

Zoologická zahrada má od Kraje Vysočina na opravu střechy přislíbených 500 tisíc korun.