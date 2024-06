Nikdo to nečekal a nové mládě levharta perského, narozené v jihlavské zoo se dá považovat téměř za zázrak. Původně samice porodila mláďata dvě, jedno ale zemřelo.

Mládě levharta perského v jihlavské zoo. Foto: poskytla Zoo Jihlava

Třináctiletá samice ohroženého levharta perského porodila svá první mláďata na začátku května. „Původně byla mláďata dvě, ale jedno bylo slabší, nepřežilo první měsíc,“ komentoval ředitel zoologické zahrady Jan Vašák.

Ten dále popsal, jak si mláďat poprvé všimli. „První dny jsme mláďata pouze slyšeli, samice je v boudě pečlivě hlídala. Až po několika dnech se chovatelům povedlo do boudy nahlédnout, když samice vyšla ven, proto jsme věděli, že mláďata byla dvě,“ pokračoval Vašák.

Jedno z mláďat ale bylo drobnější. „A pravděpodobně nebylo ani dostatečně vyvinuté, proto nepřežilo. Umělý odchov na láhev se v moderních zoo již nedělá, tato zvířata se pak neumí zařadit mezi jedince svého druhu,“ vysvětlil Vašák.

Mládě, které přežilo, je pro zoo významným příspěvkem k záchraně tohoto ohroženého druhu. „Má za sebou první veterinární kontrolu, během které jsme zjistili, že se jedná o samici,“ doplnil ještě radostnou zprávu ředitel.

Tento přírůstek je podle Vašáka o to cennější, že v zoo již téměř nepočítali s tím, že by samice úspěšně zabřezla a porodila. „Je jí totiž třináct let. První mláďata samice v tomto věku jsou skutečnou raritou,“ doplnila mluvčí zoo Simona Kubičková.

Mládě začíná být aktivní. „Počítáme, že během léta již bude chodit do venkovního výběhu, kde ho budou moct návštěvníci vidět. Zatím objevuje prostory vnitřní ubikace mimo porodní boudu. Do této ubikace návštěvníci nevidí, je to z důvodu klidu pro samici a její mládě. Vidět však mohou samce, který k nám přijel v roce 2021 ze Zoo Plock a je mu šest let. Samice přijela o rok později ze Zoo Münster, a jak je vidět, zvířata si padla do oka,“ dodala mluvčí.

Levharty perské chová jihlavská zoologická zahrada od roku 1982.