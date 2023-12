Měsíc před koncem letošního roku byla návštěvnost Zoo Jihlava o trochu vyšší než v loňském rekordním roce. „Do konce listopadu 2023 přišlo 346 927 návštěvníků. Loni byla za stejné období návštěvnost 346 358,“ uvedla na začátku prosince Simona Kubičková ze zoologické zahrady. „Jestli se nám povede pokořit rekord z loňského roku bude velice záležet na prosincovém počasí,“ dodala.

Letošní návštěvnost ovlivnilo srpnové počasí, kdy bylo buď chladno, nebo příliš velké teplo. Ani jedna varianta návštěvám zoologické zahrady nepřeje. „Ale nahradilo to září, které bylo historicky nejlepší, přišlo přes 37 tisíc lidí. Loni to bylo o dvacet tisíc méně, to ale bylo září naopak velmi špatný měsíc, byla zima,“ zhodnotil ředitel Jan Vašák.