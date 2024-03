/VIDEO/ Do nové sezony vstupuje s velkými plány Zoo Jihlava. Chystá novinky i tradiční akce, zásadní změnou pro návštěvníky je zdražení vstupenek. K zvýšení vstupného dojde od prvního dubna a cena bude o dvacet procent vyšší. Dospělí tak nově zaplatí 180 korun, děti 120 a senioři 130 korun.

Zoo navýšením ceny vstupného reaguje na rostoucí náklady, které zahrada má. Ředitel Jan Vašák slíbil jako kompenzaci vylepšení návštěvnického servisu. Někteří lidé z této změny radost nemají. „Zvýšení vstupného mě mrzí. Chystáme se do zoo v květnu s dětmi ze školky. Už tak to nebude levná záležitost, jen autobus stojí každé dítě minimálně sedmdesát korun a i ta dvacka navíc na vstupném bude hrát roli," uvedla Nikola Stoklásková z mateřské školy v Lukách nad Jihlavou.

Deník se tak obrátil na mluvčí zoo Simonu Kubičkovou s dotazem, jestli budou nějak zvýhodněné velké skupiny školních výletů. „Pro organizované výlety školních skupin platí, že na každých deset dětí může jeden dospělý zdarma. To zůstane zachované i nadále,“ odpověděla mluvčí. „Změna vstupného se vztahuje na všechny děti, včetně školních výletů,“ dodala Kubičková.

Parkování

Cena parkovného u zoologické zahrady zůstává letos stejná, a to sto padesát korun za auto a den. Výše cena parkového se změnilo v loňském roce, o polovinu. „Sto padesát korun, to už je fakt hodně. I stovka byla dost, není to tak dávno, co se platilo čtyřicet,“ uvažovala před rokem nahlas jedna z návštěvnic, která si nepřála zveřejnit své jméno, redakce ho však zná. Pro představu v loňském rekordním roce zoo vybrala na vstupném téměř čtyřicet milionů korun, na parkovném přes šest a půl milionu korun.

Mohlo by to být více, v létě totiž bývá parkoviště často plné a návštěvníci musí nechávat auta jinde. Vedení zoo tak obnovilo myšlenku, že by mělo parkoviště více pater. Bývalý ředitel jihlavské zoologické zahrady Vladislav T. Jiroušek měl už před třiceti lety jako prioritu velké parkoviště. „Bylo na tehdejší dobu předimenzované. Dali se do mě novináři, že jsem velikášský. Už tehdy jsem věděl, že v budoucnu stačit parkoviště nebude,“ vzpomínal před pár lety Jiroušek a navrhl i řešení: „Parkoviště je ve svahu, nad spodní částí se dá postavit ocelová konstrukce, získá se dvojnásobek parkovacích míst.“

Naopak možnost parkovat v letním kině u druhého konce zoo se nezdá být příliš reálná. V létě je tam totiž řada akcí a v době, kdy je areál prázdnější, už parkoviště před hlavním vstupem kapacitně stačí.

Velikonoce v zoo

Co se bližší budoucnosti týká, v zoo letos chtějí zpřístupnit terasu u tropického pavilonu, návštěvníci se mohou těšit na novou expozici koček divokých a pelikáni se dočkají nového zimoviště. „Chtěli bychom udělat zasíťování tygřího výběhu. Tygři se pak přesunou do jiných prostor, nahradí je levharti,“ informoval o dalších plánech ředitel zahrady Jan Vašák. Zoo také získala zpět peníze ze Sberbank, za které chce pořídit technologii na úpravu vody z řeky.

Návštěvníci se v letošním roce mohou těšit na nejrůznější akce. První se koná už za týden, kdy budou Velikonoce v zoo a zároveň se oslaví Den ptactva. Majitelé ptačího příjmení budou mít vstup za polovinu, Rehkovi coby nositelé příjmení ptáka roku pak budou mít vstup zcela zdarma.

Loni se v zoo uskutečnilo téměř šest stovek programů pro více jak jedenáct tisíc žáků mateřských, základní i středních škol. „To byl zatím nejvyšší počet v naší historii,“ zhodnotila vedoucí vzdělávacího centra Pavla Jarošová.