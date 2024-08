Výstavba párové zastávka Kosovská (ZOO) začne letos na podzim, koncem příštího roku by mohla začít sloužit. Dělníci také namalují přechod a upraví podchod pod Brněnským mostem, čímž vznikne bezbariérový přístup do zoo. Lidé jsou ale vesměs proti. „Dle mého úplně zbytečná zastávka. Ze zastávky Brněnský kopec je to do zoo kousek. Tímto se akorát zdraží jízdné pro cestující z Březinek na město,“ uvedl například Lukáš Vosyka.

Jde totiž o to, že cestujícím jedoucím z největšího sídliště na náměstí bez Jihlavské karty už nebude stačit levnější lístek, na který lze jet až čtyři zastávky. Nově jich bude pět a tedy místo dvaceti třicet korun za jízdu.

Dalším vadí, že za více než šest milionů vznikne zastávka, která člověku zkrátí cestu o pár kroků. „V zoo většinou člověk chodí několik hodin po svých, takže ho nějakých ušetřených 30 kroků asi neohrozí na životě a zdraví,“ usoudil Jaroslav Matějka. „Pochopila bych, kdyby se vymyslelo řešení, aby MHD zajížděla až ke vstupu do ZOO, ale tohle jsou vyhozené peníze, jak za stavbu, tak cestujících za další zastávku,“ přidala se Lenka Pártlová.

Ještě dál šla ve svém hodnocení Žaneta Nechvátalová. „Co takhle vozit lidi od výběhu k výběhu,aby nemuseli chodit pěšky vůbec,“ zeptala se ironicky. Jak Matějka dodal, na novou zastávku to bude dvacet vteřin ze zastávky Brněnský kopec. Její přejmenování na Zoo by zřejmě bylo levnější. Navíc za dalších dvacet vteřin MHD staví na zastávce Citypark.

Se svou zkušeností přispěl také Marek Řezáč, který roky řídil městský autobus. „Lidé neměli problém jít pár metrů z kopce, ale spíše jakým spojem mají jet a kde vystoupit,“ uvedl. Podle něj by bylo lepší pořídit na všechny zastávky základní mapu Jihlavy s vedením linek MHD. Dále by tam mělo být vyznačené místo, kde se člověk nachází a turistické cíle. „Lidem to usnadní orientaci,“ dodal.

V zoologické zahradě pak vítají, že se nová zastávka bude jmenovat přímo zoo, nicméně neočekávají, že to zásadně ovlivní obsazenost parkoviště, které bývá v létě plné. „Výraznější změnu by přinesla zastávka, která by se nacházela přímo před hlavním vstupem do zoo, což by umožnilo návštěvníkům pohodlnější přístup. Bohužel, z logistických důvodů není taková zastávka proveditelná,“ pokrčila rameny mluvčí Simona Kubičková. Jak dodala, stížnosti návštěvníků na vzdálenost hlavního vchodu od stávajících zastávek v zoo neevidují.

Zajímavé však je, že zatímco na sociálních sítích lidé nadávají, na magistrát se v této věci zatím nikdo neobrátil. „Řádně podané podněty k této zastávce neevidujeme,“ potvrdila Aneta Hrdličková z radnice. Nyní nepřipadá v úvahu, že by z realizace sešlo. „Zastávka má již vybraného zhotovitele, kterému tímto statutární město Jihlava zakázku garantuje, tudíž již není možné akci bez závažných důvodů zastavit. Názory lidí jsou rozporuplné a na základě vyjádření na sociálních sítích nelze rozhodovat o důležitých investičních akcích,“ uzavřela Hrdličková.