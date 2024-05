Mluvčí zoologické zahrady Simona Kubičková Deníku potvrdila, že šlo o největší investici v historii zoologické zahrady. „Přinesla sem nové druhy, vznikly díky tomu nové pavilony,“ připomněla.

Bez evropských peněz by celý projekt realizoval jen postupně a částečně. „Třeba pavilon žiraf by zde určitě byl. Zbylé věci by závisely od aktuálních možností zoo, a je těžké odhadovat, co všechno bychom udělali,“ usoudila.

