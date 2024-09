Osobní asistent/ka Co Vás čeká? - Podpora vedení společnosti: Váš šéf potřebuje být v obraze a vy budete tím, kdo mu to umožní. - Nákup součástek: Někdo musí zajistit, že naši inženýři budou mít co šroubovat, svařovat a tisknout – a tím někým jste vy! - Správa objednávek: Udržení přehledu o tom, co máme na skladě, co chybí a co musíme urychleně sehnat. - Zajištění hladkého chodu kanceláře: Od kontroly úklidu po to, aby káva nikdy nedošla! První kontakt e-mailem. 25 000 Kč

Detail nabízené práce