Pacient na dětském oddělení by měl být dle slov tiskové mluvčí Nemocnice Jihlava Moniky Zachrlové z jednotky intenzivní péče přesunut na standardní oddělení během dneška.

Přesto stále není jisté, jak dlouho pacienti v nemocnici zůstanou. „Stávajícím pacientům se musí ještě udělat nějaká kontrolní vyšetření, takže u dospělých pacientů nevypadá, že by šli zítra domů. U pacienta na dětském oddělení se uvidí,“ řekla Zachrlová. Žádný nový pacient, který by byl zraněn na Vysočina Festu, do nemocnice od neděle nepřišel.

Během sobotního večera se na hudebním festivale v Jihlavě nafukovací stan, v němž bylo jedno z pódií, po náporu deště a výpadku elektrického proudu zřítil. Podle slov organizátorů se pouze prohnul. I tak však došlo k mnoha zraněním a čtyřiatřicet návštěvníků festivalu muselo být v jihlavské nemocnici ošetřeno nebo hospitalizováno.

Vzhledem k tomu, že návštěvníci byli z různých koutů republiky, mohli někteří vyhledat lékařskou pomoc ještě v jiných nemocnicích a u svých ošetřujících lékařů.

Celou situaci na hudebním festivalu podle organizátorů zkomplikovala panika, které po výzvě moderátora k opuštění stanu nastala, a nezodpovědnost některých lidí. „Bohužel ne všichni návštěvníci uposlechli výzev k evakuaci a stále se vraceli do prostoru, často jen točit videa,“ sdíleli ve svém prohlášení organizátoři Vysočina Festu. Policie celou událost prošetřuje.