/VIDEO/ "Nejdřív jsem jen tak vypomáhal. Stavěl betlémy ve stylu přines, podej," vzpomíná Pavel Brychta z Třeště na Jihlavsku. Řezbářství propadl až na vojně a to bylo v roce 1989. Zkoušel vyřezávat dřevěné figurky, nakupoval nářadí. Kolikrát se při práci pořezal, by ani nespočítal.

Pavel Brychta, vedoucí řezbářského kroužku v Třešti. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Dnes už zkušený řezbář Pavel Brychta vede v Třešti na Vysočině kroužek pro děti a předává svoje zkušenosti dál. V kroužku se budoucí mistři dláta učí zacházet se dřevem a řezbářskými nástroji. Že o takový způsob trávení volného času nemá počítačová generace zájem? Omyl! V Třešti je to jinak. „V kroužku máme asi dvacet dětí a to je maximum. Víc už vzít nemůžeme. Zájem je tak obrovský že musíme pravidelně vyhlásit každý rok stop stav,“ říká bývalý předseda Spolku přátel betlémů Třešť.

Protože na místa v kroužku stojí budoucí řezbáři frontu, může si předseda klást určité požadavky, kdo bude mít šanci vzít do ruky dláto. „Aspoň minimální šikovnost je potřeba, protože práce s řezbářskými nástroji je náročná. O nějaké škrábance není nouze. Kdo sáhne na dřevo a dláto, pořeže se mockrát. Stačí chvilka nepozornosti. Takže občas musím nespokojeným rodičům vysvětlit, že v řezbářství je zranění zaručeno na sto procent. Bez toho to nejde,“ říká vedoucí řezbářského kroužku.

OBRAZEM: Stovka retro kočárků prošla Polnou. Nenajdete na půdě taky takové?

Jak dodává, některým dětem v kroužku manuální zručnost nechybí, ale co počítačová generace někdy postrádá, je vlastní představivost a fantazie. „Tak jsem si pro děti vyřezal pomůcky. Takové malé vzory pro inspiraci, aby viděly jak vypadá dřevěná ovce. Radím jim, jaké nástroje si mají koupit,“ dodáváPavel Brychta s tím, že ideální na práci s dlátem je měkké lipové dřevo.

V Třešti vede i kroužek řezby pro dospělé a vysvětluje, jaký je rozdíl mezi začínajícím řezbářem dospělým a dítětem. „Dospělí si musí práci se dřevem zkusit a pozná jestli to půjde. Děti se to musí učit, jenže někdy se dětem do učení nechce. Chtějí všechno umět hned. A to je rozdíl,“ dodává.