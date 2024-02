Prostory budou připravené i na případné zavedení gastro provozu, konkrétní využití bude dle plánů vhodných zájemců.

Další cestující pak nevidí konec restaurace jako problém. „Přijel jsem sem na vlak, ne na oběd,“ mávl rukou před pár dny Petr Šmíd. „Ale kdyby byla v nabídce fakt dobrá sekaná v housce, nebo taková gulášovka, tu bych si asi dal,“ uvažoval muž nahlas. Když je ale hlad, přijde vhod i bageta nebo sušenka z automatu.

Kavárna na autobusovém nádraží sklízí obdiv

Kovaříček cestuje i autobusem, podle něj byla donedávna špatná situace i na jihlavském autobusovém nádraží. Úplná revoluce pak přišla při jeho rekonstrukci loni v létě, která dopravní společnost Icom transport vyšla na dvacet milionů korun. Vznikla tam například nová kavárna. „Je úplně úžasná. Už jsem si tam dala zákusek. Mám z toho tady pohodový pocit,“ řekla pár dní po otevření studentka Sára, která v hale čekala na autobus.

Moderní prostory kavárny lákají k návštěvě. Její vedoucí je sympatická Ivana Mirčevová, zákazníky obsluhuje spolu s kolegyní. Každý den přitom musí vstávat ve tři hodiny ráno, ve čtyři být na místě a v pět otevírá. První půlhodinu se tvoří fronty, pak už je situace lepší. A co zákazníci nejčastěji kupují? „Kafe, chlebíčky, zákusky, buchty, chtěli by také alkohol, ale ten tady prodávat nesmíme,“ usmála se vedoucí.

Jedná se o podnikovou prodejnu firmy Lapek, tedy regionálního producenta. „Vše co tu vidíte, dělají naši lidé ve výrobě. A je to fakt čerstvé, co večer zbyde, vracíme na podnik,“ řekla Ivana Mirčevová. Prodejna je nově v přízemí, kde dříve býval sklad. Cestující už nemusí do schodů jako dříve. V kavárně se schází i lidé, kteří autobusem nikam nejedou, prostě chodí do příjemného prostředí na kávu.

Vlakem z Jihlavy do Pacova se dá jet téměř za polovinu. Stačí chtít tarif VDV

Provozovatelé uvažují o tom, že by mohla u kavárny začít fungovat i zahrádka, která by umožnila lidem sedět i venku. Tam už cestující nenajdou bufetové okýnko, jeho provozování skončilo. „Dané prostory nyní čeká kompletní rekonstrukce a následně je budeme opět komerčně pronajímat. V rámci zkulturnění prostředí jsme se rozhodli pouze pro občerstvení v nově vybudovaných prostorech,“ sdělila Deníku Kateřina Kratochvílová z vedení společnosti Icom transport.

Zároveň také ocenila, že firma Lapek byla ochotná investovat do lepších podmínek pro své zákazníky a spolupráce, která se v minulosti osvědčila, může pokračovat. Otevření kavárny zároveň příliš neovlivnilo prodej potravin z automatů. „Nabídka zboží v automatech je jiná než v kavárně,“ uzavřela Kratochvílová.