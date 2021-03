Přímo z Kněžic přitom pochází minimálně tři zubaři, které sám starosta Radek Žák zná, ale ani jeden z nich se vrátit nechce. „Měl jsem tady náhodou jednoho z nich, ukázal jsem mu ordinaci a on říkal, ať zapomeneme, že sem někoho dostaneme,“ uvedl starosta pro Deník.

Mít jedno zubařské křeslo je totiž velmi nákladné. Stomatolog potřebuje ke své práci nejen křeslo, ale i mnoho dalších přístrojů a ty se dají sdílet. „Takže když je někde šest křesel, tak náklady nejsou šestkrát jedno křeslo, ale třeba o desítky až padesát procent nižší,“ vysvětlil starosta.

Zubař by do Kněžic čistě teoreticky mohl jezdit jednou za týden, ale i kdyby už dokázal všechny přístroje převážet, používání moderní techniky něco stojí. A lidé na vesnicích nejsou zvyklí za takovou péči platit. „A co si budeme povídat, ve stomatologických centrech sáhnete na kliku a je to pět set korun, tady se neplatilo téměř nic,“ připomněl Radek Žák.

Zubaři chybí všude

Chybějící zubaři jsou však problém celé Vysočiny, podporovat vznik ordinací chce i vedení Kraje Vysočina. Velká zubní klinika má vzniknout na kraji Jihlavy ve Vědeckotechnickém parku. Tam aktuálně funguje očkovací centrum. Majitel budovy Jakub Klobása svůj záměr odložil, zrušit ho ale nemíní.

Pacienti z Vysočiny zatím marně hledají zubaře, často jezdí do Brna nebo do Prahy. „Už se i párkrát stalo, že ordinace, kde měla být o víkendu pohotovost, vůbec neotevřela,“ postěžovala si na sociálních sítích Petra z Jihlavska.

Co se situace v Kněžicích týká, radnice ordinaci vystěhovává, vybourala i původní průchod mezi zámkem a sousední budovou, který byl po desítky let zazděn, aby byly nové prostory přístupné přímo ze zámku. „Právě tato skutečnost mě přivedla na myšlenku využít uvolněné prostory i pro uložení dokumentů obce, protože část uvolněného prostoru jsem již dříve přislíbil paní kronikářce,“ vzpomněl Radek Žák.

V místech bývalé ordinace bude archív obce a z bývalého rentgenu bude mít kancelář kronikářka Pavlína Divišová. „Všechny věci, co schraňuji, mám doma a manželovi se to přestalo líbit,“ usmála se kronikářka. Jde o staré kroniky, staré knihy, zápisy stavební komise z let 1929 až 1945, třídní knihy z mateřské školy z válečných a padesátých let nebo soupisy majetku.

Kronikářka má také rodokmeny místních. „Teď jsme objevili na jedné půdě plno pokladů. Místní kolář tam měl celou agendu,“ vypráví. „Našli jsme účty, dokumenty strany sdružující živnostníky, oběžníky z těch let, to je střípek po střípku, mám i fotografie,“ uzavřela.