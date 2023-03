Slavnostní akce se zúčastnili starostové a místostarostové řady měst a obcí napříč Jihlavskem, nechyběl hejtman Vítězslav Schrek nebo šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Je důležité, aby pro děti bylo přirozené si zazpívat, něco namalovat nebo jít si zaběhat. To je nejlepší způsob, jak se vyvarovat různým nebezpečím, která na ně číhají,“ zdůraznil Vystrčil ve svém proslovu.

Starosta Hynk pak všechny přítomné pobavil, když prohlásil, že pod sálem je ještě jedno patro a zatím na něj nedělali zátěžovou zkoušku. „Jsem rád, že to je v pořádku,“ usmál se při pohledu na zaplněné hlediště a s vážnou tváří dodal, že si svých kolegů ve vedeních měst a obcí váží. Následně se ujal role průvodce a hostům předvedl všechny místnosti včetně baletního sálu, vyhlídku do okolí, budoucí lékárnu, připravenou kavárnu i pobočku banky.

Od čtvrtka do soboty, vždy mezi osmou hodinou ranní a pátou odpolední, si může školu projít i veřejnost. Radnice se rozhodla dát zájemcům o prohlídku volnost, pořádek ohlídají kamery. Budova za sebou má bohatou historii, postavená byla za pouhých pět měsíců v roce 1890. Novější část byla dostavěna o jedenáct let později. Poslední generální oprava se však datovala do osmdesátých let minulého století.