Jihlavská zoo je nejoblíbenějším turistickým cílem na Vysočině. Ročně ji navštíví tři sta padesát tisíc lidí. Radnice by je chtěla oslovit a pozvat k návštěvě samotného města. Tam totiž nyní příliš často nejdou. „Nenechají tady nic kromě toho, že zaplatí vstup do zoo. Případně si koupí drobné občerstvení,“ volil ostrá slova na úkor turistů Jan Kurka, který připravil studii využitelnosti Modety.

V areálu přitom pokračuje textilní výroba. Nový vlastník chce firmu rozvíjet a v budově zůstal. Smlouvu do letošního března s městem prodloužil. Výrobu lokální módy primátorka vítá a připomíná, že Jihlava je s textilem historicky spjatá.

Budova by mohla nabídnout restauraci ve stylu skandinávských obchodních domů, návštěvnické centrum, kongresový sál, ubytování a třeba i sdílené dílny. „Budeme muset šetřit, spoustu věcí si vyrobit doma a že si to lidé mohou někde zkusit, je obrovská přidaná hodnota pro celé město,“ vysvětlila primátorka.

Například o obrovském akváriu nechce přitom vedení města ani slyšet. „Nová akvária už dnes nevznikají. Jsou finančně náročná na výstavbu,“ řekla Karolína Koubová s tím, že i kdyby radnice dala budovu Modety k dispozici zoologické zahradě, případné investice půjdou stejně z městské kasy.

Například ubytovací centrum by si na sebe vydělalo, ale podle Koubové tam chybí dopad na město. Bývalý primátor a současný radní Jaroslav Vymazal si to nemyslí. „Ve městě nám chybí ubytovací možnosti rodinného typu, kdy rodina přijede a stráví den v zoo. Jihlava toho ale může nabídnout daleko více, další dny mohou jet po cyklostezce na výlet nebo navštívit historickou část,“ zmínil Vymazal.

Nezapomíná ani na restauraci, která je potřeba. „Od začátku jsem zastáncem toho, že je potřeba spojit se se soukromým subjektem, který umí udělat stravování. Oni se v zoologické zahradě snaží, ale potřebují prostory,“ řekl Vymazal s tím, že by si na sebe mohla Modeta vydělat.

Jiroušek chce do Modety zvířata

S nejnovějším vývojem nesouhlasí bývalý ředitel jihlavské zoologické zahrady Vladislav Tomáš Jiroušek. „O odkoupení Modety jsem bojoval osm let jako zastupitel. Nakonec jsem kolegy přesvědčil. Prostor byl zakoupen pro zoo, ostatně leží uprostřed zoo,“ připomněl historii bývalý ředitel zoo.

Jiroušek chce i nadále bojovat za to, aby prostor dostala zvířata. Dle vlastních slov nevymýšlí nic nového. Učí se od zoo z celého světa, která navštívil a má i více variant. „Osobně si nedovedu představit, že kolos jakým fabrika je, by byl využit ke kulturně vzdělávacím účelům. Byla by to také ohromná finanční zátěž pro rozpočet města,“ varoval.

Hlavní problém vidí ale v tom, že vedení zoo nepodala žádné písemné podklady na využití objektu. „Z továrny - fantastického objetu pro expozice se stalo zcela paradoxně nechtěné dítě,“ glosoval situaci Jiroušek.

Jihlavská Modeta

- vedení města představilo studii využitelnosti Modety, je tam hned několik funkcí včetně sdílených dílen

- bývalý i současný ředitelé zoologické zahrady by tam chtěli zvířata

- dát areál zoologické zahradě chce i jihlavská opozice

Současný ředitel zahrady Jan Vašák si uvědomuje, že areál Modety je poslední možnost, kam se zoo může rozvíjet a snažil se na toto téma diskutovat. „Vize z naší strany samozřejmě je, ale zatím nebyl prostor k tomu, aby došlo k jejímu zásadnímu rozvoji,“ pokrčil rameny Vašák. Proto ho překvapilo tvrzení, že zoo vlastně o Modetu neprojevila zájem a nenabídla žádnou možnost rozvoje.

Vašák je dle svých slov od začátku svého působení v čele zoo odkazován na to, že nemá v rámci Modety vůbec uvažovat o rozsáhlých zvířecích expozicích. „Jistě jsme ve shodě v tom, že by se část měla podílet na návštěvnickém servisu, ale tam to končí,“ řekl k plánům radnice. Uznává, že kanceláře nebo šatny jsou potřeba, ale radši by je viděl na místech, která nejsou využitelná pro expozice a návštěvníky. „Modeta je pro mě unikátní místo, které může zoologická zahrada využít zejména pro podzimní a zimní měsíce,“ prohlásil současný ředitel.

Popelka: Vedení města zašlapalo zájmy zoo

Deník oslovil se žádostí o komentář také představitele jihlavské opozice. Bývalý náměstek primátora Radek Popelka je současný opoziční zastupitel za Hnutí ANO a také předseda kontrolního výboru. Po odkoupení areálu v roce 2016 byl členem pracovní skupiny, která navštívila několik areálů v okolí. „Na základě těchto zkušeností vznikla studie využitelnosti vypracovaná pod záštitou zoo a druhá, která vznikla pod hlavičkou místní kulturní fronty. Hned od počátku bylo jasné, že tyto koncepce se zásadně rozchází,“ uvedl Popelka a pokračoval: „Zoo kladla důraz na chovatelské potřeby, na ochranu ohrožených druhů. Část areálu byla věnována servisu pro návštěvníky a byly tam i prostory přinášející zisk. Studie kulturní fronty byla již od samého počátku o růžových obláčcích, vizích a snech, a dotacích v řádech milionů korun.“

Tehdejší vedení města přistoupilo na společné využití areálu pro zoo i pro kulturu a ostatní volnočasové aktivity. „Současné vedení města šlo ještě dál a za pomoci studií za stovky tisíc korun zašlapalo zájmy zoo zcela na okraj svých zájmů. Jak zdůraznila primátorka Koubová, vedení města ani dnes není jednotné v názoru, co v areálu Modety chce, ale i tak koalice uvolnila deset milionů korun na přípravu projektové dokumentace přestavby tohoto areálu,“ divil se Popelka.

Koupi objektu městem hodnotí kladně i Petr Paul. „V SPD jsme pro variantu plynoucí z původního záměru koupě, aby sloužil především pro zoo a byl její součástí. Vadí nám, že tímto směrem nebylo jednoznačné směrování projektanta,“ sdělil názor za celou stranu Paul a připomněl, že se on a jeho spolustraníci při hlasování o deseti milionech na projektovou dokumentaci zdrželi hlasování.

Ve stejném duchu hovoří také Pavel Šlechtický reprezentující v zastupitelstvu komunisty. „Stále podporuji využití objektu Modety pro zoologickou zahradu. Proto se také kupovala,“ prohlásil. V objektu by podle něj měla být restaurace s důstojným občerstvením a nové expozice zoo lákající k návštěvě v zimě. „Jiné využití Modety považuji za nereálné. Současné vedení města nemá žádnou jinou reálnou koncepci. Mišmaš s jeho využitím pro další podnikání a takzvanou kulturní činnost nepodporuji. Pro přednášky a mimoškolní činnost zcela vyhovuje prostor zoo nazvaný Pod povrchem,“ uzavřel Šlechtický.