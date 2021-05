Honem! Zachraň zvíře dronem, vyzývá Klára Čermáková z Havlíčkova Brodu. Vymyslela totiž nevšední kampaň, v níž hlavní roli hraje právě dron s termokamerou. S tím, aby měli čtyřnožci větší šanci na přežití při sečení trávy, jí ale musí pomoci další lidé.

Ročně v České republice zbytečně při traktorovém sečení umírá asi 60 tisíc srnčat. | Foto: archiv Stop! Sečení srnčat

„Pocházím z myslivecké rodiny a starost a péče o přírodu, ve které se aktivně často pohybuji, mě velice zajímá. Bohužel jsem zažila také to, co se při senosečích a jarních sklizních stává mláďatům, ale i dospělé zvěři, a jak při tom trpí,“ začíná vyprávět Klára Čermáková, která se v záchraně zvěře před sečení angažuje už několik let.