MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Před školkou v Mahenově ulici bude K+R parkoviště.

Jana Nagyová se zapojila i do předvolební kampaně, stejně jako končící europoslanec Martin Hlaváček z Poličky, který měl v gesci zemědělství.

Vysočina volila ANO. Účast ve volbách do Evropského parlamentu značně narostla

Nynější jihlavská zastupitelka tak nově zasedne v evropském parlamentu. „Budeme mít jako jediné politické hnutí či strana na Vysočině europoslankyni. Jsem za to velmi rád a myslím si že to bude pro celou Vysočinu velký přínos,“ uvedl krajský předseda Martin Kukla.

Jana Nagyová, zastupitelka Jihlavy, míří do europoslaneckých lavic. | Foto: Město Jihlava

Eurovolby na Vysočině skončily úspěchem hnutí ANO, které vyhrálo ve všech pěti okresech. Získalo 27,49 procent hlasů a Jana Nagyová, známá z dotační kauzy Čapí hnízo, z pátého místa míří do europoslaneckých lavic.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.